Almanya'da bakanlıklara tasarruf uyarısı

Almanya'da yeni koalisyon hükümeti 2023 yılından itibaren en az 30 milyar euroluk vergi desteği sağlanacağını açıkladı.

2022 yılı bütçesinin Merkel hükümeti döneminde hazırlanarak kabul edildiğini belirten Maliye Bakanı Christian Lindner Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda 2023 yılından itibaren bireyler, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sırtındaki vergi yükünü 30 milyar doların üzerinde hafifleteceklerini vurguladı.

Öte yandan liberal görüşlü Özgür Demokratların lideri Lindner kabinedeki diğer üyelerden bakanlıkların harcama kalemlerini yeniden gözden geçirmelerini istediğini aktardı.

Lindner "Tekrar mali disipline dönmemiz lazım. Genç nesillere karşı bir sorumluluğumuz var," ifadelerini kullandı.

Lindner tasarrufa örnek olarak Berlin havalimanına yapılması ve 50 milyon dolara mal olması beklenen devlet için yeni bir terminal binası planının iptal edilmesini gösterdi. Linder halihazırda geçici olarak kullanılan binanın kalıcı hale getirilebileceğini vurguladı.

Bakan koronavirüs nedeniyle zarar gören işletmeler için 2022 ve 2023'teki zararların önceki yıllardaki karlardan mahsup edilmesi gibi önlemlerin olacağı bir vergi taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: Euronews