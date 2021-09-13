Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD ve İkinci Televizyon Kanalı ZDF'nin ortak yayınında, Maybrit Illner ile Oliver Köhr'ün moderatörlüğünde, mevcut gelişmeler ve gelecekteki hedeflerine ilişkin soruları cevapladı.

Seçimlerden sonra başbakan adaylarının hangi partilerle koalisyon yapacağına ilişkin konu başlığıyla başlayan yayında Laschet, Sol Parti ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile kesinlikle koalisyon görüşmeleri yapmayacağını belirterek, "Demokratik partiler kendi aralarında konuşmalı. Biz birinci parti olmak için mücadele ediyoruz." dedi.

Yeşillerin adayı Baerbock ise özellikle sosyal alanda SPD ile çok ortak yönlerinin bulunduğunu vurgulayarak, Sol Parti'nin ise uluslararası sorumluluğu almak istemediğini ifade etti.

Baerbock, tüm demokrat partilerle koalisyon görüşmeleri yapacaklarını, dış politikada ve iç güvenlik gibi konularında Sol Parti ile ihtilaflarının bulunduğunu anlattı.

Scholz da halkın, seçimin nasıl sonuçlanacağına karar vereceğini ve SPD'ye güçlü bir yetki verilmesi için çalıştığını dile getirerek, "Almanya'yı yönetmek isteyen, net pozisyonlara sahip olmalı. Transatlantik iş birliğinden yana olması, NATO'nun güvenliğimiz için vazgeçilmez olduğunu söylemesi ve güçlü bir Avrupa Birliğinden yana olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Prensiplerine ilişkin net konuştuğunu aktaran Scholz, bu prensipler çerçevesinde gelecekte hareket edeceğini kaydetti.

- Laschet ile Scholz arasında tartışma

Osnabrück Savcılığı tarafından kara para aklanması iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir hafta önce Maliye Bakanlığında yapılan aramaların, seçimlerde partisinin başarısı için tehlikeli olup olmayacağı sorusuna ilişkin de Scholz, bu aramaların Köln'deki Mali İstihbarat Dairesindeki (FIU) iki çalışının doğru dürüst çalışmadığından dolayı yapıldığını ve bakanlıkla ilgisinin olmadığını savundu.

Laschet ise, FIU'nun bağlı olduğu Maliye Bakanlığında savcılığın arama yapmasına karşın Scholz'un bu şekilde olumlu konuşmasının bir mucize olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kara para denetlemesi sizde. Bu kuruma (FIU) sahipsiniz. Eksiklikleri bildiğimiz için seçim programımızda, bu kurumun, Federal Kriminal Dairesine bağlanmasını istiyoruz. Siz daha çok çalışanım var diyorsunuz, ancak daha az şey aydınlatılıyor. Kara para aklamada o kadar az şey aydınlatılıyor ki savcılık başka bilgiler lazım diyor. Hakim de böyle bir arama yapılmasına izin veriyor. Sayın Scholz bundan dolayı yargıyla ilgili aşağılayıcı konuşmanız uygunsuzdur."

Savcılık yetkilileri geldiğinde her şeyin ortaya konulması gerektiğini ifade eden Laschet, Scholz'un sorumluluk taşıdığı başka olaylarının da bulunduğunu savundu.

Laschet "Benim maliye bakanım sizin gibi çalışsa büyük bir sorunumuz olurdu." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Scholz, rakibi Laschet'i olayları çarpıtmakla suçlayarak, Maliye Bakanlığına yönelik bir araştırmanın yapılmadığını, FIU'ya karşı yapılan araştırma konusunda savcılığın bilgiler istediğini ileri sürdü.

- Aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele

CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet, aşırı sağa karşı sınırlar çizdiğine dikkati çekerek, "Demokrasi için en büyük tehdit aşırı sağdan geliyor." dedi.

Laschet, aşırı sağcılık ve ırkçılarla mücadele ettiğini belirterek, bunların parlamentoya ait olmadıklarını dile getirdi.

Yeşiller Partili Baerbock da başbakanlığındaki önceliğinin ırkçılıkla mücadele olacağını vurguladı.

- Dijitalleşme

Üç aday da dijitalleşmenin yeni hükümetin acil ele alması gereken konu olduğunu anlattı.

Laschet, başbakanlığında bir dijitalleşme bakanlığı kurulacağını kaydederek, bugüne kadar bu alanda çok şey yapıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

Baerbock ise dijitalleşme bakanlığı kurulmasına karşı çıkarak, bunun başbakanlığa bağlı bir konu olması gerektiğini belirtti.

- Artan kira ücretleri

Scholz ve Baerbock, kira ücretlerinin artırılmasını engellemek için bir limitin koyulmasını isterken, Armin Laschet, kira ücretlerinin çok fazla artmaması için belirli düzenlemelere sahip olduklarını aktardı.

Laschet, bir limitin koyulması yerine daha fazla binanın yapılması gerektiğini ifade ederek, bunun için de şirketlerin konut yapma konusunda teşvik edilmesini ve bürokrasinin azaltılmasını istedi.

Öte yandan ZDF, açık oturumun ardından Wahlen araştırma şirketinin 753 kişi ile telefonda hızlı bir şekilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 32'si, SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'u başarılı gördü. Baerbock yüzde 26 ile ikinci, Laschet de yüzde 20 ile üçüncü oldu.