Almanya'da başbakanlık süresine kısıtlama tartışılıyor

Almanya'da halkın büyük çoğunluğu şansölyenin görev süresinin sınırlandırılmasını istiyor.

Alman devlet ajansı DPA'nın YouGov'a yaptırdığı anketin sonuçlarına göre Almanların yüzde 61'i başbakanın görev süresine sınırlama getirilmesini savunurken, yüzde 24'ü ise mevcut durumun devam etmesini istedi.

21-24 Mayıs aralığında yapılan ankete 2 bin 85 kişi katıldı.

En uzun şansölye olanlar

Almanya'da mevcut yasalara göre bir şansölye süresiz olarak yeniden seçilebiliyor. Ancak 16 yıldır bu görevi yürüten Angela Merkel, Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

Şansölye Angela Merkel, Eylül ayında yapılacak ulusal seçimlerden 16 yıl sonra görevinden ayrılacak.

Daha da geriye gidersek, 1982-1998 yılları arasında şansölye olarak görev yapan Helmut Kohl da 16 yıl bu görevdeydi. Konrad Adenauer ise, 1949'dan 1963'e kadar Batı Almanya'nın şansölyesi olarak görev yaptı.

Almanya şansölyesi Almanya Federal Cumhuriyeti'nin hükûmet başkanlığını temsil ediyor.

Merkel'in yerine kim aday olacak?

Eylül ayındaki federal seçimlerde, Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) adına Armin Laschet yarışacak. Bazı siyasilerin "Türklerin Armin'i" lakabını taktığı Laschet, Türkiye'nin AB üyelik sürecine son verilmesi fikrine karşı çıkmıştı.

Ülkedeki göçmenler konusundaki ılımlı yaklaşımıyla sağ kesimin eleştirilerini üzerine çeken Laschet'e Alman basını ve bazı siyasiler "Türklerin Armin'i" lakabını takmıştı.

Kaynak: Euronews