Almanya'da Başkonsolosluğa saldırı
Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişilerce bir saldırı düzenlendi.
Avrupa 21.11.2021, 01:38
Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.
Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.
Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.
Kaynak: AA
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