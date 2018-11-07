Almanya'da camilere devlet baskısı sürüyor

Alman istihbaratı, çeşitli bahanelerle birçok cami ve Müslüman sivil toplum örgütünü gözetim altında tutuyor.

Son olarak, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 109 caminin Alman istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği belirtildi.

İzlenen cami sayısı geçen yılın iki katını geçti

Almanya’nın en yoğun Türk nüfusa sahip eyaletinde 850 cami var. Geçen yıl ise 45 cami istihbarat tarafından izleniyordu.

Alman medyasına yansıyan habere göre, camilerin 71’i Selefilik, 38’i ise Müslüman Kardeşler’in etkisi altında olduğu gerekçesiyle izlemeye alındı.

İzlemeye alınan camiler arasında kaçının Türk camisi olduğu hakkında henüz bir bilgi yok.

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini izlemeye almayı değerlendirdiğini açıklamıştı.

Teşkilatın başkanı Hans George Maasen ise, ırkçıları koruyan açıklamaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

FRANSA DA "LAİKLİK" YASASINI YENİLİYOR

Öte yandan, Fransa'da da "laiklik yasasını yenileme" bahanesiyle "camilerin dışarıdan finansmanını denetleyerek radikalizme karşı önlem almak ve Fransa'da İslam'ın finansmanını düzenlemek" üzere çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

euronew'ün haberine göre, yeni düzenleme ile, herhangi bir yabancı devletten, şirketten ya da şahıstan alınan 10 bin euro üzerindeki yardımlar devlete deklare edilmek zorunda olacak.

1905 laiklik yasasının yenilenmesi kapsamında, ibadet merkezlerine dış finansal etkilere girmemeleri için binalarındaki müsait alanları kiraya verme hakkı da verilecek. Eğer dini derneklerin muhasebeleri şeffaf ise devletten "enerji sistemi yenileme" yardımı da alabilecekler.

Yeni yasa projesinde 1905 laiklik yasasının devletin tüm inançlar karşısında nötr olması ve inanç hürriyeti gibi iki temel prensibi ile ilgili ise herhangi bir yenilik yapılması söz konusu değil.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner "önümüzdeki haftadan itibaren dini cemaatlerin temsilcileriyle konuyu tartışmaya başlayacaklarını" dile getirdi.

Buna göre yasanın yeni haliyle dini vakıf veya dernekler devlet tarafından beş yıllık süre için tanınan bir statüye kavuşacak. Böylece bu kurumlar 1905 yasasından kaynaklanan vergi avantajlarından da yararlanabilecekler. Bu değişiklikle 1901 yasasına göre kendini tanımlayan birçok İslami vakfın daha şeffaf bir hale dönüşmesi de öngörülüyor.

Yeni proje ile yasanın uygulanmasına engel olan ya da dini bir vakfın işlevini engellemeye kalkan, onu kontrolü altına almaya kalkan "radikal vaizlere" uygulanan cezalar da arttırılacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net