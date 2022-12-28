Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdulkadir Sargın'ın külleri toprağa verildi

Sargın için önce Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hannover Merkez Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçi Ahmet Başar Şen, burada yaptığı konuşmada, ailenin acısını paylaşmak üzere Hannover'e geldiğini belirterek vefat eden Sargın'a Allah'tan rahmet diledi.

Şen, bir insanı kaybetmenin elbette büyük bir acı olduğunu belirterek "Müslüman olarak yaşadığına sizler de şehadet ettiniz. Bunun dışında elbette yaşanan elim hadise hepimizi üzdü." dedi.

Cenazenin bir Alman cenazesiyle karıştırılıp yakılması konusunda yaşanan soruna dikkati çeken Şen, "Sorumluların kimler olduğunun ortaya çıkarılması lazım. Cezai kovuşturma yapılması lazım. Bu tür olayların bir daha olmaması, tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik ve bu konuyu takip edeceğiz." diye konuştu.

Abdulkadir Sargın'ın oğlu Kerem Sargın ise Başkonsolos Özge Kaya'ya bir mektup ileterek kendileriyle ilgilenen Türk devleti ve toplumuna teşekkür etti.

Sargın, mektubunda "Acılarımızı paylaşan Türk toplumuna, babamıza dua eden herkese teşekkür ederiz. Bu bize büyük dayanma gücü verdi ve bunu hiç unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Cenaze namazının ardından Sargın'ın külleri Hannover Stöcken Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Buradaki törene Sargın'ın ailesi, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Hannover Başkonsolosu Özge Kaya, Hannover Belediye Başkanı Monika Plate ve sevenleri katıldı.

Olay

MHH Hastanesinde 14 Aralık'ta vefat eden Abdulkadir Sargın'ın naaşı 5 Aralık'ta vefat eden 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesi ile yanlışlıkla karıştırıldı.

Alman aile cenazelerinin yakılması için krematoryuma götürülmesini istedi. Ancak krematoryuma Alman kişinin naaşı yerine Abdulkadir Sargın'ın cenazesi götürüldü ve yakıldı.

Alman aile daha sonra Sargın'ın bir vazodaki küllerini kendi cenazeleri zannederek törenle defnetti.

Sargın'ın cenazesini almaya giden ve İslami usullere göre defin hazırlığı yapan çocukları ise gasilhanede yıkanmak üzere bekleyen cenazenin babalarına ait olmadığını tespit etti.

Babalarının cenazesinin nerede olduğunu araştıran aile, hastane yetkililerinin cevabıyla sarsıldı.

Sargın ailesi hukuki süreç başlattı.