Almanya'da çocuk istismarı şebekesi lideri 14 yıl hapis cezası aldı

Almanya'da bugüne kadar yargılanan "en büyük çocuk istismarcılarından biri olan" ve ülkenin en büyük "pedofili şebekesinin lideri" olduğu belirlenen Adrian V. 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılığın yaklaşık 50 kişilik bir ilişki ağını ortaya çıkardığı duruşmada Adrian V. ile birlikte toplamda 3 cocuk istismarcısı ve bir işbirlikçi suçlu bulunurken, bu kişilerin toplamda 39 sene hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Kasım 2020'den beri süren pedofili davası, Almanya'nın Münster şehrindeki ceza mahkemesinde görülen son duruşmayla sona erdi.

Davada Adrian V.'nin annesi de dahil olmak üzere toplamda 5 kişi yargılandı ve suçlu bulundu.

Mahkeme çocukları hedef alan cinsel istismar şebekesinin lideri 28 yaşındaki Adrian V.'ye 14 sene hapis cezası verirken, şebekeye üye olan 3 kişinin 11 ila 13 yıl, örgüte yazlık evini ve bahçesini kullandırarak yardım eden Adrian V.'nin annesinin de 6 sene olmak üzere toplamda 39 yıl ağır hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Karar sonrası Adrian V. yüzünü elindeki dosyayla kapatarak medya mensuplarının görüntü almasını engellerken cezaevine gönderildi. Diğer zanlıların ise mahkemenin nihai kararı vereceği tarihe kadar tutuklu kalmalarına hükmedildi.

Ne yaşanmıştı?

Haziran 2020'de Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Münster şehrinde çocuk istismarı suçlamasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan incelemede bir sabit diskte bulunan görüntülerde yaşları 5, 10 ve 12 arasında değişen üç çocuğun istismar edildiği belirlenmişti.

Olay sonrası baş zanlı olan bilişim teknisyeni Adrian V. ile birlikte Staufenberg, Hannover, Schorfheide, Kassel ve Köln'de ikamet eden toplam 5 erkek ve bu kişilere yardım ve yataklık eden Adrian V.'nin annesini gözaltına almıştı.

Alman polisi uzun bir süredir çocuk istismarına ilişkin görüntüleri internet üzerinden izlemiş ancak herhangi bir sabit IP adresine ulaşamamıştı. Polis ekipleri Nisan 2019'da bir IP adresine ulaştı ve bu kişinin Adrian V. olduğu belirlendi.

DSÖ: Almanya'da 1 milyon çocuk cinsel istismara uğradı

Almanya'da daha önce Lügde (2018) ve Bergisch Gladbach (2019) şehirlerinde de çocuk istismarı şebekeleri ortaya çıkarılmış, tüm bu yerlerin ülkenin batı sınırında gelişmiş kentlerin yer aldığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde olması dikkati çekmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) verilerine göre Almanya'da bir milyonu aşkın küçük çocuk cinsel istismara uğradı ve bu vakaların çoğu resmi kayıtlara yansımadı.

2020'de Alman yetkiller ülkede 14 bin 500'ü aşkın pedofili vakasının kayıtlara geçtiğini belirtirken, 18 bin dosyada çocuk pornografisi görüntülerine ulaştı.

Kaynak: Euronews