Almanya'da dikkat çekici görevden alma

Alman medyasının geçtiğimiz günlerde hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde Schoenbohm'un Almanya Siber Güvenlik Konseyi aracılığıyla Rus istihbaratıyla bazı tür temaslarda bulunmuş olabileceği belirtilmişti.

Schoenbohm'un kurduğu bir derneğin üyeleri arasında bulunan bir Alman şirketinin eski bir KGB çalışanı tarafından kurulan bir Rus siber güvenlik firmasının yan kuruluşu olduğu da ileri sürülmüştü.

Schönbohm’un kurucusu olduğu Almanya Siber Güvenlik Konseyi adlı derneğe üye bazı bilişim şirketlerinin Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğunu iddia eden Bild gazetesi, uyarılara rağmen dernek yetkilileriyle görüşmelerine devam eden Schönbohm’un tepki çektiğini yazmıştı.

Arne Schönbohm’un Rus istihbarat servisi KGB’nin eski bir çalışanı tarafından kurulan bir Rus siber güvenlik şirketi O.A.O. Infotecs’in Almanya’da yan kuruluşunun üye olduğu söz konusu derneğin kurulmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

Almanya Siber Güvenlik Konseyi ise internet sitesine koyduğu duyuruda iddiaların saçma olduğunu açıklamıştı.

Almanya son yıllarda Rusya'yı siber casusluk girişimlerinde bulunmakla suçluyor.

Şu ana kadar Rus siber korsanların sorumlu tutulduğu en büyük siber saldırı 2015 yılında parlamentonun alt kanadı olan Bundestag bilgisayarlarının kitlenmesi olmuş. Sonrasında da düzeltme sırasında binadaki tüm bilgisayarların günlerce devre dışı kalmıştı.

Kaynak: Euronews