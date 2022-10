Almanya'da emeklilik sistemi tartışılıyor

Dulger, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'da büyük bir sosyal reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Emeklilik sisteminin acilen yeniden düzenlenmesine ihtiyacımız var. Şu anda her 100 prim ödeyen için yaklaşık 50 emekli var, 15 yıl içinde her 70 emekli için 100 prim ödeyen olacak. Bu şu anlama geliyor; emeklilik sistemimizin finansmanı çöküşün eşiğinde." ifadesini kullandı.

Sosyal güvenlik sisteminin gelecek beş yıl içinde eskisi gibi işlemeyeceğini kaydeden Dulger, maliyetlerin aşırı artacağını belirtti.

Dulger, ülkenin geleceği için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.