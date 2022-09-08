Almanya'da enerji krizine karşı destek paketi açıklandı

Söz konusu destek paketi, işletmelere yönelik bir dizi ödemeler ve indirimler öngörüyor.

Buna göre ağırlıklı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren 9 bin şirkete 1 milyar 700 milyon euroluk vergi indirimi yapılacak.

9 euroluk aylık ulaşım bileti uygulaması ülke genelini kapsayacak şekilde genişleyecek.

Bunun için aylık ücretin 49 ile 69 euro arasında olması ve tüm Almanya'da kullanılabilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, konut ödeneği yardımı alanların sayısı 2 milyona çıkarılacak; emeklilere 1 Aralık'tan itibaren 300 euroluk ödenek verilecek; öğrenciler için bir defaya mahsus 200 euroluk ödeme yapılacak; çocuk parası her bir çocuk için 18 euro artırılacak.

Destek paketine ek olarak elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmek için enerji şirketlerinin kârına gelir vergisi uygulanacak.

Almanya'nın, Rusya Ukrayna savaşının ardından açıkladığı 3'üncü destek paketi ile birlikte enerji krizine yardım için harcanan para 100 milyar euroya çıktı.