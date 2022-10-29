Almanya'da enerji krizini kullanacak gruplar var

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu BfV'nin Aşağı Saksonya Başkanı olan Witthaut, yerel bir gazeteye verdiği demeçte, "Aşırı sağ enerji krizini kullanmak istiyor. Bu insanlar toplumu ve bir bütün olarak siyasi sistemi istikrarsızlaştırmakla ilgileniyorlar. Amaçları nefret ve korkuyu kasıtlı olarak körüklemek ve bu duyguları kendi amaçları için araçsallaştırmak." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde dezenformasyonla mücadelenin güvenlik makamlarının önündeki en önemli zorluklardan biri olduğunu vurgulayan Witthaut, aşırı radikalleşmenin yörüngesinin giderek dijital dünyaya kaymasından özellikle endişe duyduğunu aktardı.