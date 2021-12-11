Almanya'da evden çalışan da 'iş kazası' kapsamında

Almanya'da evde çalışan bir işçi, sabah yatağından kalkıp alt katta bulunan çalışma masasına gittiği sırada merdivenlerde düşüp belini kırdı. İşveren ise masraflarını karşılamak istemeyince işçi, durumu mahkemeye taşıdı. Mahkemeler arasında da kararsızlığa neden olan 'yol'da geçirilen kaza, üst mahkemece 'iş kazası' sayıldı.

Almanya'da mahkeme kayıtlarına göre ismi açıklanmayan işçi, sabah yatağından kalkıp alt katta bulunan çalışma masasına gittiği sırada merdivenlerde düşüp belini kırdı.

Mahkeme, evden çalışan işçinin yataktan kalkıp çalışma masasına yürüdüğü birkaç metrede düşerek belini kırmasını iş kazası sigortası ndan yararlanabileceğine karar verildi.

DİKEN