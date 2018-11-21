Almanya'da grev 14 uçuşu durdurdu

Almanya'da Eurowings Havayolları çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için geçici greve başladı.

Eurowings Havayolları, grev nedeniyle Düsseldorf Uluslararası Havalimanı'ndaki 14 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, uçuşlar salı günü 8 saatliğine iptal edildi.

Uçuş görevlileri, diğer şeylerin yanı sıra daha güvenilir çalışma programları talep ediyor. Almanya Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di), grevin, Eurowings'in çalışma koşulları üzerine daha fazla müzakere etmeyi reddetmesine karşı bir tepki olduğunu söylüyor.

Lufthansa'ya ait olan Eurowings ise grevi kınadı ve sendikanın iddialarını reddetti.

Avrupa'nın iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa, geçtiğimiz aylarda başlayan grev dalgalarıyla boğuşuyor.Lufthansa, Ver.di'nin iş bırakma çağrısı nedeniyle 800’den fazla uçuşunu iptal etmiş, yaklaşık 90 bin yolcunun etkilenebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AP News