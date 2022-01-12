Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Almanya'da Omicron varyantının hızla artmasının ardından yeni rekor geldi.

Çarşamba günü, 80 bin 430 yeni vaka kaydedildi. Önceki rekor 26 Kasım'da 76 bin ile kırılmıştı.

Almanya'nın enfekte olanların toplam sayısı 7 milyon 661 bin 811. Ölü sayısı da 384 artarak 114 bin 735'e ulaştı.

Robert Koch Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün son rakamlarına göre nüfusun yüzde 75'inden azında en az bir doz COVID-19 aşısı bulunuyor.

Koronavirüs politikasına karar vermede önemli bir ölçüt olan yedi günlük insidans oranı, yıl başından bu yana istikrarlı bir şekilde yükseldi ve önceki gün 387,9'a kıyasla 100 bin kişi başına 407,5 vakaya ulaştı.