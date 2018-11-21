Almanya'da hakim ve savcılara dini sembol yasağı

Almanya Adalet Bakanı, Aşağı Saksonya eyaletindeki mahkemelerde hakim ve savcıların dini semboller taşımaları ve dini kıyafetler giymelerine yasak getiren yasa tasarısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi olan Adalet Bakanı Katarina Barley tasarıya desteğini, "Bir mahkeme dini inançlardan bağımsız olarak karar verir ve bu tarafsızlık dışarıdan görülebilir olmalıdır" sözleriyle ifade etti.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde daha önce, "resmi dairelere haç asılmasını öngören genelge" yürürlüğe girmişti.

Haç asma uygulaması muhalefetin tepkisine yol açmış, muhalefet partileri, haç asma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etmişti.

Avrupa'da yükselen ırkçılıkta başı çeken Almanya'da geçen yıl yüzde 13 oyla meclise giren aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), yapılan son anketlere göre oy oranını yüzde 18 e kadar çıkardı. AfD'nin bu yükselişi merkez partilerin söylemlerini de değiştirdi.

Kaynak: Deutsche Welle