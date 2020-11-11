Almanya'da iki camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Şehitlik Camisi ve Spaichingen Fatih Camisi'ne posta yoluyla gönderilen mektuplarda İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hakaret içerikli ifadeler yer aldı.

Berlin DİTİB Şehitlik Camisi Dernek Başkanı Yakup Ayar, bu yıl içinde camilerine benzer içerikli 6 mektup gönderildiğini ve hiçbirinde fail ya da faillerin bulunamadığını söyledi.

Bugün gelen mektubu da polisin yanı sıra yerel yetkililere bildirdiklerini ifade eden Ayar, cami derneği olarak insanlara yönelik yararlı çalışmalar yaptıklarını belirtip, mektubun içeriğinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

DİTİB Spaichingen Fatih Camisi Başkanı Zekeriya Şahin ise gün içinde posta kutusunda buldukları mektubu görünce derhal polise intikal ettirdiklerini dile getirerek, fail ya da faillerin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.

Kaynak: AA