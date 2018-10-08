Almanya'da ırkçılar polise saldırdı

Alman basınına yansıyan habere göre, Cumartesi günü Almanya Apolda'da yaklaşık 800 neo-Nazi'nin katıldığı konser, şiddet eylemleri nedeniyle sona erdi. Neo-Nazilerin polis bariyerlerini geçmeye çalışması nedeniyle Alman polisi, göstericilere biber gazı ve copla müdahalede bulundu. Olayda sekiz polisin yaralandığı açıklandı.

Alman polisi, olayların ardından aşırı sağcı konsere son verdi.

NEO-NAZİ KARŞITI BALONLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Neo-Nazilerin konser düzenlemesine karşı çıkan 500 civarında kişi de karşı gösteri düzenledi. Neo-Nazi karşıtı göstericilerin, üzerinde "Naziler? Hayır teşekkürler" yazılı balonlar taşıdıkları görüldü.

NEO-NAZİLERİN EN GÜÇLÜ SİLAHI MÜZİK

Almanya'da federal hükümetin, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği bir yanıt, ülkede neo-Nazilerin düzenlediği müzik etkinlikleri ve katılımcılarının sayısını ortaya koymuştu. Sol Parti, neo-Nazilerin müziği, gençleri kendilerine çekmek için bir "uyuşturucu" olarak kullandığını belirtmişti.

Partinin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke soru önergesine dair yaptığı açıklamada, sağ rock müziğinin, neo-Nazilerin gençlere ulaşma konusunda bir "giriş uyuşturucusu" olma imkanı sunduğunu ifade etmişti.

Jelpke, federal ve eyalet düzeyinde yetkililerin, neo-Nazilerin bu faaliyetlerine kararlı şekilde karşı koyacak etkili bir hareket tarzı sergilediklerini de göremediği eleştirisinde bulunmuştu.

ALMANYA’NIN DOĞUSUNDA ETKİNLER

Almanya’nın eskiden komünist idare altında olan doğu eyaletlerinde son dönemlerde neo-Naziler sık sık sokaklara çıkıp eylemler ve gösteriler düzenliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



