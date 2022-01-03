Almanya'da istihdam sabit kaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede istihdam, geçen yıl 2020’ye kıyasla oransal olarak değişmedi.

2021'de istihdama katılan kişi sayısı sadece 7 bin kişi artarken, toplam istihdam 44 milyon 905 bin olarak kayıtlara geçti.

Destatis açıklamasında, ülkede toplam istihdamın, Kovid-19 krizi nedeniyle 2020 yılında bir önceki yıla göre 370 bin (yüzde 0,8) azaldığı ve 2006'dan beri devam eden yükselişinin son bulduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte, 2006'dan bu yana istihdamda görülen yükselişin Kovid-19 krizi olmasa bile muhtemelen kısa sürede sona ereceğine vurgu yapılan açıklamada, “Çünkü Almanya'da demografik değişim nedeniyle iş gücü potansiyeli azalmaktadır. Bu gelişmede şu anda yerli nüfusun daha yüksek iş gücüne katılımının ve yabancı işçilerin gelişinin dengeleyici etkisi azalmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Destatis verilerine göre, geçen yıl iş gücündeki en keskin artış 249 bin (yüzde 2,2) ile sağlık, eğitim ve kamu sektöründen geldi. Hizmet sektörünün istihdamı 94 bin artarak 33,7 milyon olarak kayıtlara geçti.

İnşaat hariç sanayide istihdam edilen kişi sayısı ise geçen yıl yüzde 1,2 azalarak (96 bin kişi) 8,1 milyon kişiye geriledi.

İnşaat sektörünün istihdamında yüzde 1,2’lik (31 bin kişi) artış dikkati çekerken, tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde istihdamında yüzde 3,8'lik (22 bin) azalış görüldü.