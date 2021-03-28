Almanya'da kömür santrali yıkıldı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir kömür santrali, kontrollü patlamalarla kısmen yıkıldı.

Patlamaların ardından Lünen santralindeki 110 metrelik soğutma kulesi, 250 metrelik baca ve 70 metre genişliğindeki kazan dairesi çöktü.

Geçen yıl haziran ayında sökülmesi için çalışmalara başlanan santralin yıkımı için 420 kilo patlayıcı kullanıldı. Santral ilk kez 1938'de faaliyete geçmişti ve 80 yılı aşkın süre ülkeye hizmet verdi.

Deutsche Sprengunion GmbH Genel Müdürü André Schewcow, "Betonarme binaların önceden delinmesi gerekiyordu, bundan dolayı çeşitli binalarda toplam 2bin 100 delik açtık." dedi.

Schewcow, "Tesisin çelik kısımlarını zayıflattık, bu da, çeliği ayırabilen patlayıcıların daha sonra yapıyı çökertebilmesi için binaları hazırlama adına brülör (yakıcı) ekipleri kullanmak zorunda olduğumuz anlamına geliyordu." diye konuştu.

Almanya 2038 yılında kadar kademe kademe tüm kömür santrallerini kapatma kararı almıştı.

Lünen santralindeki yıkım da, bu kararın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Yıkım öncesi çevrede yaşayan vatandaşlar bir süreliğine başka bölgelere nakledilirken, santral çevresi polis tarafından kordon altına alındı.

Kaynak: Euronews