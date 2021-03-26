Almanya'da koronavirüs salgınında son durum

Almanya'da güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 183 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 623'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 573 artışla 2 milyon 734 bin 753'e yükseldi.

Ülkede 8 milyon 250 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 750 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.