Almanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 80 bini aştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 80 binin üzerine çıktı.
Avrupa 19.04.2021, 11:41
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 437 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 699'a yükseldi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 92 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 80 bin 6'ya çıktı.
Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19'lu hasta sayısı 4 bin 842 olurken, bunlardan 2 bin 723'ü entübe edildi.
Ülkede 16,5 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, bunlardan 5,5 milyonuna ikinci dozu yapıldı.
AA
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