Almanya'da Kovid-19 protestosu
Berlin’de Alman hükümetinin Kovid-19 salgınında izlediği politika nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.
Avrupa 01.05.2021, 17:11
Almanya’nın başkenti Berlin’de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler protesto edildi.
Lichtenberg ilçesindeki Rathaus Parkı’nda Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla toplanan yüzlerce kişi daha sonra yürüyüşe geçti.
"Barış, özgürlük ve demokrasi" sloganları atan göstericiler, Kovid-19 tedbirlerinin eleştirildiği döviz ve pankartlar taşıdı.
Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, maske ve mesafe kuralına uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan gösterinin düzenlendiği bölgede karşıt gösteriler yapıldı.
AA
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