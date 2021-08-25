Almanya'da merkez sol parti yükseliyor

Almanya’da 15 yıl sonra ilk defa merkez sol SPD partisi seçim anketlerinde birinci parti oldu. Genel seçimlerden bir ay önce yapılan ankette SPD, iktidardaki merkez sağ CDU/CSU partisinin önüne geçerek ülkenin en güçlü partisi konumuna ulaştı.

Alman RTL ve n-tv televizyon kanalları tarafından kamuoyu araştırma şirketi Forsa'ya yaptırılan ankette, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oluşturduğu ittifak partilerinin oy oranını geçti.

Ankete göre 26 Eylül'de gerçekleşecek olan seçimlerde SPD oy oranını bir hafta öncesine kıyasla yüzde 2 artırarak yüzde 23'e çıkardı. CDU/CSU ittifakının oy oranı aynı süre zarfında yüzde 1 düşerek yüzde 22'ye geriledi.

Ankette üçüncü parti ise yüzde 18'lik oy oranı ile Yeşiller oldu. Onu yüzde 12 ile Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 10 ile sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve yüzde 6 ile Sol Parti takip ediyor.

Merkel'in siyasete veda edecek olduğu genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümetinin SPD liderliğinde kurulma ihtimali oldukça yükselmiş görünüyor.

Scholz'un desteği artarken Laschet'inki büyük düşüş yaşadı

Şansölye adaylarına verilen desteğin de incelendiği ankette SPD'nin başbakan adayı olan Olaf Scholz desteği en çok artış gösteren isim.

Buna göre mevcut koalisyon iktidarında Maliye Bakanlığı yapan SPD'li Scholz'a olan destek yüzde 51 seviyesinde.

Yeşiller Partisi başbakan adayı Annalena Baerbock'a verilen destek ise yüzde 7 oranında gerileyerek yüzde 33'e düştü.

CDU/CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet de yüzde 11 ile büyük destek kaybederek yüzde 29'da görünüyor.

Kaynak: Euronews