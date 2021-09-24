Almanya'da milyarderlerin Olaf Scholz korkusu

Seçimlere giden Almanya'da sandıktan solcu partilerin çıkma ihtimali Alman milyarderleri korkuttu. Birçok vergi avukatı ve İsviçreli banka yetkilisi son dönemde Almanya'dan İsviçre'ye para akışında önemli bir artış gözlemlediklerini açıkladı.

İsviçre'de finansal operasyonlar gerçekleştiren Almanya merkezli bir avukatlık bürosu, girişimci zengin ailelerin çok "endişeli" olduğunu, solcu partilerin iktidara gelmesinden büyük endişe duyduklarını açıkladı.

Merkez soldaki Sosyal Demokratlar (SPD), aşırı solcu Linke ile çevreci Yeşiller partileri seçim vaatlerinde servet vergisini yeniden getirme ve veraset vergisini katılaştırma konusunda adımlar atılacağını açıklamıştı.

Bankacılar ve vergi avukatları da milyarderlerin böylesi bir olasılığa karşı tedbir almaya başladığını ifade ediyor. Bu tedbirlerin başında ise her ne kadar milyarderlerin güvenli sığınağı imajını yıkmaya çalışsa da İsviçre ilk sırada geliyor.

Bank for International Settlements'a ait veriler, Alman hane halkı ve şirketlerinin İsviçre'deki bankalardaki mevduatlarının 2021'in ilk çeyreğinde neredeyse 5 milyar dolar artarak 37.5 milyar dolara çıktığını gösteriyor. Bu miktara hisseler, tahviller veya finansal ürünler dahil değil.

Ayrıca İsviçreli müşteri danışmanları Almanya'dan İsviçre'ye para akışının son üç ayda ortalamanın üzerinde olduğunun altını çiziyor.

"Almanya'da sola doğru bir kayma olacağından korkuluyor"

Varlık yönetim şirketi LGT İsviçre'nin Avrupa Başkanı Florian Dürselen, "Girişimciler başta olmak üzere birçok varlıklı kişi, seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Almanya'da sola doğru bir kayma olacağından korkuyor" diyor.

Perşembe günü yapılan bir kamuoyu yoklaması, görevini bırakacak olan Angela Merkel'in partisi CDU'nun SPD'nin 4 puan gerisinde kalarak yüzde 21 oyda kalacağını işaret ediyor.

SPD, servet vergisini yeniden yürürlüğe koymak ve veraset vergisini artırmak isterken, olası bir koalisyon ortağı Yeşiller daha ağır vergilerin yürürlüğe sokulması taraftarı.

Öte yandan, muazzam bir uluslararası baskı altındaki İsviçre artık banka hesaplarına para aktarılmasını desteklemiyor. Bu tür hesaplar hakkındaki tüm bilgiler müşterilerin kendi ülkelerindeki vergi makamlarıyla paylaşılıyor.

İsviçre'nin finans merkezindeki istikrar ve yüksek düzeyde mali yeterlilik sağlaması sebebiyle Alman milyarderler tarafından tercih edildiği düşünülüyor.

Kaynak: Euronews