Almanya'da Müslüman düşmanlığıyla ilgili hamle: Uzmanlar kurulu oluşturuldu

Alman hükumetinden ülkedeki Müslüman düşmanlığıyla mücadele adına bir hamle geldi. Almanya’da hükumet, konu ile ilgili bağımsız uzmanlar kurulu oluşturdu. İddialara göre, bu hamle ile ülkedeki Müslüman düşmanlığına dair olaylar incelenecek ve çözümüne yönelik tavsiyelerde bulunulması hedeflenecek.

Deutsche Welle’nin 4 Eylül 2020 tarihli haberine göre, Almanya’da Müslümanlara yönelik nefret olaylarını inceleyecek bir uzmanlar kurulu oluşturuldu. “Müslüman Düşmanlığıyla Mücadelede Bağımsız Uzmanlar Kurulu” adını taşıyan oluşum; ırkçılık, çok kültürlülük, göç ve İslam konularında akademik çalışmalar yürüten bilim insanları ile bu alanda pratikte görev yapan 12 uzmandan oluşuyor. Sonbahardan önce faaliyete geçecek kurulun, Müslümanlara yönelik nefret olaylarının hangi alanlarda ve ne şekilde görüldüğünü inceleyip, çözüm önerileri geliştireceği, yaklaşık iki sene sonra da bir rapor sunacağı belirtildi. Bağımsız çalışacak söz konusu uzmanlar kurulu, Almanya İslam Konferansını da düzenleyen Federal İçişleri Bakanlığı ile koordineli görev yapacak.

DİĞER GRUPLARA YÖNELİK İNCELEMELER DE OLACAK

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, söz konusu uzman kurulun, halihazırda Müslümanlara yönelik nefret ve ayrımcılıkla, antisemitizm veya diğer gruplara yönelik nefret ve düşmanlıklar arasında benzerlikler olup olmadığını da inceleyeceğini belirtti.

Federal İçişleri Bakanı Seehofer, iki sene önce “Almanya’da yaşayan Müslümanlar elbette Almanya’nın bir parçası ama İslam Almanya’nın bir parçası değil” şeklindeki sözleriyle tartışmalara neden olmuştu.

ARTAN NEFRET SUÇLARI HAREKETE GEÇİRDİ

İçişleri Bakanı Seehofer, oluşturulan uzmanlar kurulunun son aylarda kaydedilen ırkçı ve Müslümanlar karşıtı terör saldırıları ile diğer olaylar üzerine hayata geçirildiğini vurguladı. Bakan Seehofer, bu adımla federal hükumetin, Müslümanlara yönelik nefret, düşmanlık ve saldırılarla karşı karşıya kalan vatandaşların artan endişesini ve korkularını ciddiye aldığının altını çizmek istediğini de ifade etti.

MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI ALMANYA İÇİN DE TEHDİT

İçişleri Bakanı, Müslüman karşıtı bir tutumun sadece Müslümanlar için değil, Almanya’daki toplumun birliği ve beraberliği için de tehdit teşkil ettiğini vurguladı. Seehofer, Müslümanlara yönelik nefrete karşı, devletin ve toplumun daha iyi ve verimli çalışması amacıyla böylesi bir kurulun hayata geçirildiğine işaret etti. Kurulda görev yapacak 12 uzmanın, Müslümanlara yönelik düşmanlığı tespit etme, onunla mücadelede alınacak tedbirler konusunda, partikte uygulanabilecek çözüm önerileri sunacağını da söyledi.

UZMANLAR KURULUNDA YER ALAN İSİMLER

Müslümanlara yönelik nefret ile mücadelede aralarında 1 Türk’ün de görev alacağı 12 kişilik uzmanlar kurulunda yer alan isimler ise şöyle:

“Erfurt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kai Hafez, Alice Salomon Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Iman Attia, Irkçılık Enformasyon ve Dökümentasyon Merkezi’nden Karima Benbrahim, Anne Frank Eğitim Merkezi’nden Saba–Nur Cheema, Bertelsmann Vakfı’ndan Dr. Yasemin El–Menouar, Ruhr Üniversitesi’nden Prof. Dr. Karim Fereidooni, Çok Kültürlü Aileler ve Partnerler Birliği’nden Özcan Karadeniz, Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Anja Middelbeck–Varwick, İslam ve Müslümanlığa Karşı İttifak’tan Nina Mühe, Friedrich Alexander Üniversitesi’nden Prof. Mathias Rohe, Friedrich Wilhelms Üniversitesi’nden Prof. Dr. Christine Schirrmacher ve Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Yasemin Shooman bulunuyor.”

Kaynak: qha