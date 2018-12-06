Almanya'da, Müslüman mezarlık sayısı artıyor

Almanya'daki göç biyografisi raporlarına göre Alman topraklarında Müslüman mezarlık sayısı her geçen gün artıyor.

Almanya'daki ilk Müslüman mezarlığı 18. yüzyılın sonunda Berlin'de kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun büyükelçisi olan şair Giritli Ali Aziz Efendi (Muhayyelat-ı Aziz Efendi en bilinen eseri), 1798'de beklenmedik bir şekilde öldü. Bugün Almanya'da ölen Müslümanların çoğunluğunun kendi ülkelerinde gömüldüğü doğru ancak raporlar gittikçe daha fazla Müslüman'ın Almanya'yı son dinlenme yeri olarak tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Almanya'da mevcut Müslüman mezarlık alanları, Frankfurt, Köln, Essen, Dresden, Freiburg, Stuttgart veya Münih'te bulunmaktadır. Almanya'da 500'den fazla Müslüman mezar alanı var. Ayrıca, son yaşanan mülteci akını sonrası Müslüman mezarlığı ihtiyaç alanının gelecek dönemde daha da artacağı düşünülmekte.

Bonn yakınlarındaki Königswinter'da mezarlık kültürüne yönelik tüketici girişimi olan Aeternitas, temsili olmayan anket sayılarını açıkladı. Buna göre, 2006 yılında Berlin'de yaklaşık 170 Müslüman mezarlığı bulunuyor. 2017 yılında ise bu rakamın 330 olduğu belirlendi. 1995'te Hamburg'da 65 Müslüman mezarı varken kısa zaman sonra bu sayı 308'e ulaştı. Frankfurt'ta 2015 yılında 104 olan Müslüman mezarlığı sayısı 2017'de 124'e çıktı.

Müslüman mezarlıkları artıyor

Alman Düsseldorf Cenaze Derneği Genel Sekreteri Stephan Neuser yaptığı açıklamada, Almanya'ya işçi olarak gelen ilk göçmen Türkler, öldükleri zaman neredeyse tamamı Türkiye'ye dönüp orada gömülmek istiyordu. İnsanlar çoğu kez ülkesine geri gönderilmeyi içeren bir devlet sigortası almışlardır. Gelecek nesilde, bu farklı olacak. Yeni kuşak, daha çok Almanya'ya gömülmek istiyor. Bu iyi bir şey, çünkü cenaze kültürü toplumun bir yansımasıdır." dedi.

İslami cenazeye göre değişen yasalar

“Bazı federal devletler son yıllarda cenaze yasalarını değiştirdi." diyen Neuser, İslami usüllere göre ölüler kefenle gömüldüğü için bazı bölgelerdeki mezarlıklar, tabut zorunluluğunu belli koşullar altında gevşetebiliyor. " açıklamasında bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net