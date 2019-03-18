Almanya'da Müslümanlar endişeli

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısından sonra Almanya’daki Müslümanların endişe içinde olduklarını söyledi.

Kesici, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırının ardından Almanya’daki güvenlik durumuyla ilgili kendilerinden bilgi almak isteyen Müslümanların sayısının arttığına işaret etti.

"Birçok Müslüman endişe içinde ve Almanya'da da benzer saldırıların gerçekleşmesinden korkuyor." ifadesini kullanan Kesici, çok sayıda Müslüman'ın hafta sonu çocuklarını camiye göndermemeyi düşündüğünü kaydetti.

Kesici, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör eyleminin şok edici görüntüleri, son yıllarda Müslümanlara yönelik yapılan çok sayıdaki saldırıdan dolayı Müslümanların zaten yıpranmış olan güvenlik hissini büyük ölçüde zayıflattı." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Seehofer'e eleştiri

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i de eleştiren Kesici, “Almanya’da 2018’de camilere yapılan 80'in üzerinde saldırı ve artan İslam düşmanlığı göz önünde bulundurulduğunda İçişleri Bakanı’nın Almanya’da İslam düşmanlığına ilişkin havanın bulunmadığıyla ilgili sözleri alaycı geliyor." ifadesini kullandı.

Uzun zamandan bu yana Almanya'da ırkçılığın arttığına dikkatin çekildiğini vurgulayan Kesici, "Müslümanların özellikle siyasetçiler tarafından sürekli damgalanması geçmişte havanın bozulmasına yol açtı. Güvenlik hissinin oluşmasına ve yetkililerin de artan İslam düşmanlığına ve Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı belirgin sözler söylemesine ve eylemler yapmasına ihtiyacımız var." dedi.

Kesici, İslam düşmanlığının ve aşırı sağcılığın ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA