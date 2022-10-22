Almanya'da okulunu yüksek notlarla bitiren Türk öğrencilere ödül

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluk Binası'nda düzenlenen törende Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök ve Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekili Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Wedding ilçesindeki Lessing Lisesinden (Gymnasium) mezun olan Edanur Yurt'a ve Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesindeki Nelson-Mandela Uluslararası Okulunda eğitimini tamamlayan Arda Işık'a ödüllerini verdi.

İki öğrenci de 2021-2022 eğitim öğretim yılının ardından üniversiteye girmeyi başardı. Edanur Yurt Berlin Teknik Üniversitesinde Biyomedikal bölümünde, Arda Işık da Charite Tıp Fakültesinde eğitimini sürdürüyor.

Öğrencilere çeşitli hediyeler ve başarı belgesi verildiği törene, öğrencilerin aileleri de katıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'daki Türk toplumunun eğitime verdiği önemi vurgulamak ve özellikle "Gymnasium" düzeyinde eğitime ilgiyi teşvik etmek amacıyla her eğitim öğretim döneminin ardından ülkedeki başkonsolosluk bölgelerinde başarılı öğrencileri ödüllendiriyor.