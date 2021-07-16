Almanya'da ölü sayısı 58'e yükseldi

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağış sele sebep oldu. Ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, sel felaketinde Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 30, Rheinland-Pfalz eyaletinde 28 kişi yaşamını yitirdi.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, 40 ila 60 kişinin daha arandığını söyledi.

850 asker bölgede

Öte yandan, Alman ordusu sel bölgesine yardım etmek için yaklaşık 850 asker gönderdi.

Trier Saarburg bölgesinde ise yüzlerce evin selden zarar gördüğü, insanların bazı bölgelerden botlarla kurtarıldığı açıklandı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi.