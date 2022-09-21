Almanya'da organize suç sayısı yüzde 14 arttı

Almanya'da 2020'de 594 olan organize suç sayısı 2021'de 696'ya yükseldi. Bakan Faeser, organize suç örgütleri üzerindeki baskıyı her zamankinden daha fazla artırdıklarını ve rekor sayıda ön soruşturma yürüttüklerini vurguladı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, başkent Berlin'de BKA'nın 2021 yılı organize suç raporunu kamuoyuna açıkladı.

Bakan Faeser, organize suç örgütleri üzerindeki baskıyı her zamankinden daha fazla artırdıklarını ve rekor sayıda ön soruşturma yürüttüklerini vurguladı.

Organize suç eylemlerinin, aşırılık yanlısı veya teröristlerin eylemlerinin aksine daha az görünür olduğuna dikkati çekti.

"Bu nedenle buradaki tehlikelerin ne kadar büyük olduğunu hafife almamalıyız. Kısmen komplocu ve uluslararası ağa bağlı bir şekilde işleyen son derece profesyonel yapılar görüyoruz."

Organize suçların yarattığı tehlike hafife alınmamalı

Faeser, hedeflerinin suç yapılarını kalıcı şekilde ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

"Buna erken bir aşamada son vermeliyiz. Bu nedenle organize suçlarla mücadeleyi çalışmalarımın önceliği haline getirdim."

Münch de raporun organize suçların yarattığı tehlikenin hafife alınmaması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Anonim iletişim olanakları sayesinde çok sayıda suçlunun yıllarca gizlilik içinde faaliyet gösterebildiğini ve bu sayede çoğu zaman soruşturmalardan kaçabildiğini anlattı.

"Bu nedenle organize suçlarla mücadeleyi genişletmek ve geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz."