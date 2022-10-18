Almanya'da pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi

Düsseldorf Havalimanında, dün planlanan 160 uçuştan 84'ünün, Köln/Bonn Havalimanından ise 63 uçuştan 35'inin iptal edildiği belirtildi.

Stuttgart, Münih ve Hamburg havalimanlarında da uçuş iptalleri yaşanırken, Eurowings bileti olan birçok yolcunun biletlerini değiştirmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, bu grev sonucunda çalışanlar için daha iyi koşullar elde etmek istiyor. Eurowings yönetimi, yılda 10 ek tatil günü teklif ederken sendika bunun en az 14 gün olması talebinde bulunuyor.

Eurowings yönetimi yayımladığı açık mektupta, pazartesi günü çift haneli milyon avroya mal olan grevin mali sonuçları hakkında uyarıda bulunarak, grevin devam etmesi halinde sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.

Dün başlayan pilotların iş bırakma eyleminin, 19 Ekim saat 23.59’a kadar devam etmesi bekleniyor.