Almanya'da rehine operasyonu

Almanya'nın Dresden kentinde bir kişiyi öldüren saldırgan bir başka kişiyi rehin aldı.

Polisin verdiği bilgilere göre, sabah saatlerinde 40 yaşındaki saldırgan, 70 yaşındaki annesini öldürdü.

Daha sonra yerel bir radyo istasyonuna giderek, cinayeti anlatmak istedi.

Radyo istasyonuna giremeyen saldırgan, kapısına ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Aracıyla bir alışveriş merkezine giden saldırgan, burada bir eczaneye saklandı.

Bir kadın ve bir çocuğu rehin aldı.

Polis alışveriş merkezini ve bölgeyi boşalttı. Operasyonla, rehineleri kurtardı ve saldırganı gözaltına aldı.