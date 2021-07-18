Almanya'da siyasilerin sel bölgesinde gülmeleri ülkede eleştirildi
Almanya'da sel felaketinden dolayı Cumhurbaşkanı Steinmeier ile genel seçimlerde aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Laschet’in selin neden olduğu afet bölgesine ziyarette bulundular. 141 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinde siyasilerin ziyaret sırasında güldükleri anlar ülkede çok konuşuldu.
Avrupa 18.07.2021, 09:23 18.07.2021, 09:38
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt’ı ziyaret etti.
Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı.
Daha sonra Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdi.
Bu sırada Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı.
Kaynak: AA
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