Almanya'da siyasilerin sel bölgesinde gülmeleri ülkede eleştirildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt’ı ziyaret etti.

Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı.

Daha sonra Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdi.

Bu sırada Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı.