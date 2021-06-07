Almanya'da tartışmalı maske kararı

Almanya'da geçen yıl alınan düşük kaliteli maskelerin evsizlere ve engellilere dağıtılmasının planlandığı iddia edildi.

Almanya'da maske tartışması büyüyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı ilkbaharında düşük kaliteli maske satın aldığı ve bunları evsizler ile engellilere dağıtmayı planlandığı iddiaları ülkede tartışma yarattı.

Der Spiegel'deki habere göre, Almanya Sağlık Bakanlığı geçen yıl 1 milyar euroluk koruyucu maske aldı.

"Sıcaklığa dayanıklılık testi" yaptırılmayan maskelerin kullanıma uygun olmadığı, buna rağmen yaşlılara, engellilere ve geliri olmayan kişilere dağıtılmak istendiği iddia edildi.

Bu yolla, 1 milyar euro zararın engellenmeye çalışıldığı kaydedildi.

"İnsanlık dışı bir uygulama"

Haberde, Sağlık Bakanlığının söz konusu maskelerin dağıtımı için Çalışma Bakanlığından onay istediği ancak onay alamadığına dikkat çekildi.

İddialar sonrası tepkiler gecikmedi. Sosyal Demokrat Partili Lars Klingbeil, "Bu insanlık dışı bir uygulamadır." dedi.

Aynı partiden Angelika Glöckner da Sağlık Bakanı Spahn'ın salgın döneminde birçok hata yaptığını belirtti.

"Spahn bunu örtbas etmeye çalışıyor. Engelli insanlar kötü kararların uygulanabileceği kobaylar değildir." dedi

Almanya Sağlık BakanIığı iddiaları reddetti. Açıklamada, "Federal hükümetin söz konusu maskelerin imhasıyla ilgili herhangi bir karar vermediği" kaydedildi.

İddiaların ve haberin dayanaklarının bilinmediği aktarıldı. Açıklamada, maskelerin kalitesine çok dikkat edildiği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber