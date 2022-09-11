Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

Essen kentindeki yürüyüşte, PKK yandaşlarının kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaşın aracına sopalar ve taşlarla saldırdığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Saldırı nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Alman polisi, yürüyüşe katılan PKK yandaşlarından bazılarını gözaltına aldı.