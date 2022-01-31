Almanya'da trafik kontrolü yapan polisler öldürüldü

Kaiserslautern Emniyeti tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, Mayweilerhof ile Ulmet arasındaki kara yolunda saat 04.20 sıralarında trafik kontrolü yapan birisi kadın iki polis memurunun silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için bölge halkına iş birliği çağrısı yapılan açıklamada, saldırının neden gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.