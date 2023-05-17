Almanya'da Türk gazeteciler gözaltına alındı

Alman polisi Türk gazetecilerin evlerine baskın düzenledi. FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından Sabah Gazetesi Almanya muhabiri İsmail Erel'i tebligat dahi almadan gözaltına aldı. FETÖ'cü, Cevheri Güven şikayeti üzerine SABAH ve AHABER muhabirleri gözaltına alındı.

Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi. Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi. Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

FETÖ'CÜLER ŞİKAYET ETTİ, ALMAN POLİSİ BASKIN YAPTI

Konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulunan Anews Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Biz de sabahtan bu yana bilgileri toplamaya çalışıyoruz. Çünkü inanılmaz bir durum söz konusu. Sabah saat 6'da Almanya temsilcimiz İsmail Erel, Frankfurt'ta Cemil Albay'ın evine baskın düzenledi. Baskın sonrası her iki temsilcimiz muhabirimiz gözaltına alındı. Hala gözaltındalar. Gözaltına alınma gerekçesine ilişkin detaylı açıklama yapılmış değil. Birkaç saat içerisinde Almanya'dan açıklama bekliyoruz." dedi.

FETÖ'cüler şikayet etti, Alman polisi SABAH ve AHaber ekibini gözaltına aldı | Video

ALMAN DEMOKRASİSİ ADINA TAM BİR FECAAT

Konuya ilişkin A Haber'e bağlanan Abdullah Ağar, sabahın saat 6'sında bazı medya mensuplarının kelepçelenip alınıp götürülmesi, Alman demokrasisi adına tam bir fecaat. Zaman içerisinde hep gözlemledik Türkiye'deki siyasi grupların Almanya dahil Avrupa'da yaptığı siyasi faaliyetleri yaftaladıklarını gözlemledik. Türkiye'deki seçimleri etkilemeye çalıştılar. Türk uyruklu Alman vatandaşlarını da baskı altına almaya çalıştılar. Bir diğer tarafıyla da o FETÖ'cünün burada bir aparata dönüşmesi gibi bir fotoğraf var. Sosyolojiyi etkilemek üzere konuşlan FETÖ'cü yaklaşım ortada. Şikayet üzerinden basın mensuplarını kelepçeleyip götürmek neden? Bunun da bir anlamı var. FETÖ'cüleri kendi menfaatleri kapsamında kullanan bir Almanya var. Bu iki ülke arasında ilişkileri gerecek bir fotoğraf var.

Basın özgürlüğü çerçevesinde çalışan insanları kelepçeleyip götürmeyi Alman hükümeti nasıl yorumlayacak merak ediyorum. Türk kamuoyunu bir şekilde kendi hedefleri doğrultusunda manipüle ediyorlardı.

FETÖ ALMANYA'DA KULLANIŞLI BİR ARAÇ

SETA Berlin Temsilcisi Zafer Meşe de canlı yayında "Alman toplumuyla medya yapılanları ve camilerle ilgili bunlardan bilgi topluyor. Almanya'da FETÖ çok kullanışlı bir araç. Alman devleti bu kadar ileriye gidip iki tane medya temsilcisini sabahın köründe evinden alıyorsa, geleceğe yönelik hiç iyi bir gelişme değil" dedi.