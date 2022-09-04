banner39

Almanya'da uçak düştü

Almanya'Nın Duisburg kentinde FlicFlac adlı sirkin otoparkına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

Avrupa 04.09.2022, 18:44
Almanya'da uçak düştü

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.53'de meydana gelen olayda 8 araç yandı ve soğutma işlemleri devam ediyor.

İlk belirlemelere göre, kaza sonucu uçakta bulunan 2 kişi öldü, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaza sonrası kapatılan A59 otoyolu da yeniden trafiğe açıldı.

Yerel basına göre, kaza sonrası insanların otoparka yığılmasının önlenmesi amacıyla sirkteki gösteriye ara verilmedi.

Kaynak: AA
#Almanya #küçük uçak #sirk
Yorumlar (0)
24
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?