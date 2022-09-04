Almanya'da uçak düştü

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.53'de meydana gelen olayda 8 araç yandı ve soğutma işlemleri devam ediyor.

İlk belirlemelere göre, kaza sonucu uçakta bulunan 2 kişi öldü, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaza sonrası kapatılan A59 otoyolu da yeniden trafiğe açıldı.

Yerel basına göre, kaza sonrası insanların otoparka yığılmasının önlenmesi amacıyla sirkteki gösteriye ara verilmedi.