Almanya'da Ukrayna'ya silah gönderilmesini istemeyen binlerce kişiden protesto

Gösteri, birinci yılını tamamlayan Ukrayna'nın işgali karşısında Batılı müttefiklerin Kiev'e daha fazla silah sözü vermesi ve Rusya'ya karşı yeni yaptırımların açıklanmasının ardından gerçekleşti.

Geniş güvenlik önlemleri alan Berlin polisi gösteriye en az 10 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde Sol Parti Milletvekili Sahra Wagenknecht ve gazeteci-yazar Alice Schwarzer’in çağrısıyla toplanan göstericiler, Alman hükümetinin Ukrayna'ya daha fazla silah vermemesi çağrısında bulundu ve Rusya ile barış müzakeresi yapılmasını istedi.

"Barış isteyen silah satmaz"

Üzerinde "Müzakere et, tırmandırma", "Barış isteyen silah satmaz", "Silah yerine diplomasi" ve "Bizim savaşımız değil" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Ukrayna’ya daha fazla silah verilmesini desteklediği gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock aleyhine slogan attı.

Milletvekili Wagenknecht gösteride yaptığı konuşmada, Ukrayna’ya silah sağlanmasını eleştirerek, "Verilen her silah dünya savaşı tehlikesini artırıyor." dedi.

İki tarafı da müzakere yapmaya çağıran Wagenknecht, Ukrayna'daki korkunç acıların ve ölümlerin son bulması gerektiğini ifade etti.

Gösteriyi organize eden Wagenknecht ve Schwarzer, "Barış için Manifesto" başlığı altında Ukrayna'ya silah verilmesinin durdurulması ve savaşın sona ermesi için Rusya ile müzakereler başlatılması talebiyle çevrimiçi imza kampanyası başlatmıştı. İmza kampanyasına katılanların sayısı 25 Şubat itibarıyla 650 bini geçti.

Kaynak: Euronews