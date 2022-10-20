Almanya'da Ukraynalı mültecilerin kaldığı yurtta kundaklama şüphesi

Mülteci yurdunda dün 21.20 sularında başlayan ve gece boyu süren yangında ölen ya da yaralananın olmadığı açıklandı.

Olayla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yangın esnasında yurtta 14 mültecinin yanı sıra 3 Kızılhaç çalışanının bulunduğu, dış duvarda başlayan yangın yayılmadan binadakilerin tahliye edildiği belirtildi.

İtfaiye Bölge Müdürü Tino Schomann, yerel basına yaptığı açıklamada, "Uzun yıllara dayanan deneyimlerimden yangının kasıtlı çıkarıldığını düşünüyorum." dedi.

Uzun süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında çatısı çöken bina kullanılamaz hale geldi.

Polis, mülteci yurdunun giriş tabelasına gamalı haç çizildiği gerekçesiyle yangın çıkmadan önceki gün binada incelemede bulunmuştu.