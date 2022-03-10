Almanya'da vaka rekoru

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla beraber ülkedeki toplam vaka sayısının 16 milyon 505 bine yükseldiği ifade edildi.

Salgının başından bu yana günlük vakaların 262 bin 752 ile en yüksek seviyeye ulaştığına işaret edilen açıklamada, aktif vaka sayısının ise 3 milyon 416 bine çıktığı vurgulandı.

Son 24 saatte 259 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 125 bin 23'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1388 olarak belirlendi.