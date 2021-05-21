Almanya'da yabancılara konut ayrımcılığı

Almanya'nın Bremen belediyesi inşaat ve toplu konut işletmesi Brebau'nun, göçmen kökenlilere ayrımcı ve dışlayıcı davrandığı, bilinçli olarak kiralık konut vermediği ortaya çıktı.

Bremen Radyosu'nun "Brebau'dan gizli belgeler: Bremen'deki daireler sadece beyazlar için mi?" başlığıyla yayımladığı haberde, işletmenin kendisine yöneltilen suçlamaları kısmen kabul ettiği belirtildi.

Ev başvurusunda bulunanların, ten rengi, başörtüsü takıp takmadığı ve Almanca bilme derecesi gibi konularda fişlendiği ifade edilen haberde, araştırmada kiralık evler dağıtılırken bu kriterlerin dikkate alındığının ortaya çıktığı aktarıldı.

Haberde, yabancı kökenlilere "renkli insanlar" anlamına gelen ve söz konusu ayrımcı özelliklerine göre farklı kodlar verildiği, çalışanların başvuru formundaki bu ayrımcı kodlara göre değerlendirme yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

Bremen Radyosu, aynı imkana sahip ve aynı bölgeden ev arayan ikisi Alman, ikisi yabancı kökenli 4 kişinin ev başvurusunda bulunduğunu, Almanlara hızlı şekilde ev verilirken yabancı kökenlilere cevap bile verilmediğini belirledi.

Belediyeye ait Brebau yönetimi iddialar üzerine yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamadan işletmenin üst yönetiminin haberi olmadığını öne sürerek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.