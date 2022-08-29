Almanya'da yangın: 4 ölü

Thüringen polisinden yapılan açıklamada, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında iki kişinin yaşamını yitirdiği, bugün de binanın çatı katında yapılan inceleme sırasında iki cesedin bulunduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında alevlerden kaçmak için pencereden atlayan 53 yaşında bir kişi bulunduğu belirtilen açıklamada, aralarında çocukların da yer aldığı 21 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, polisin kundaklama şüphesiyle inceleme yaptığı aktarıldı.

Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Meier, 35 yaşındaki bir kişinin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Söz konusu kişinin polise teslim olduğunu belirten Meier, bu yangın felaketinden dolayı derinden sarsıldığını dile getirdi.

Alman basınında yer alan haberlerde, yangın çıkan binanın kullanılamaz hale geldiği ve zararın yaklaşık 2 milyon avroyu bulduğu ifade edildi.