Almanya'da yaşayan Ruslar gösteri düzenledi

Hanover'de yaklaşık 600 kişi, ellerinde Rus ve Alman bayraklarıyla uzun bir araç konvoyu oluşturdu.

Frankfurt kentinde de göstericiler şehir merkezinde polis eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Avrupa Birliği'ndeki en büyük Rus diasporasına ev sahipliği yapan Almanya'da Rus toplumuna yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu 'Rus düşmanlığına' tepki göstermek için geçen hafta pazar günü da Rusya asıllı vatandaşlar, Rus bayraklarını alıp araçlarıyla uzun bir konvoy oluşturmuş ve bu Putin yanlısı bir gösteri olarak algılanmıştı.

Rusların geçen haftaki 400 araçlık bu konvoyu oluşturmasına yardım edenlerden biri olan Christian Freier adındaki Alman, son birkaç gün içinde çok sayıda kişiden ölüm tehdidi almış. Araba tamirciliği yapan Freier'in şirketinin web sitesi siber saldırıya uğramış, internetteki müşteri notu da olumsuz yorumlarla dolmuş.

Hem Rus hem de Alman vatandaşlığı olan Freier, "Hayatım cehennem gibi" diyor. Büyük ölçüde barışçıl geçen geçen haftaki gösteride bir kişi Rus ordusuna desteğin sembolü olan “Z” harfini gösterdiği için tutuklandı. Z harfi de Berlin'de yasaklandı.

Savaşla ilgili soruları yanıtlamayı reddeden Freier, amacının sadece Almanya'da Rus toplumuna karşı oluşan düşmanlığı protesto etmek olduğunu söylüyor.

Resmi rakamlara göre Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana 383 Rus karşıtı ve 181 Ukrayna karşıtı suç Alman polisine bildirildi.

Almanya'da yine resmi rakamlara göre yaklaşık 1,2 milyon Rus ve 325 bin Ukraynalı yaşıyor. Savaştan sonra Ukraynalıların sayısında sert artış oldu.

Berlin'de geçen hafta düzenlenen protesto, ülkede öfkeyle karşılandı. Bild gazetesi gösteriyi bir “utanç yürüyüşü” olarak nitelendirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser. geçen hafta, güvenlik makamlarının Rus ve Ukraynalı vatandaşların Almanya'da ne kadar risk altında olduğunu yakından izlediğini söyledi.

Bakan Faeser, “Bu savaşın ithal edilmemesi için çok dikkatli olmalıyız” dedi.

Berlin'de bir üniversitede araştırmacı olan Tobias Rupprecht'e göre 'ithat savaş' pek olası değil:

"Çünkü buradaki çoğu Rus, savaşla ilgili çok daha eleştirel bir görüşe sahip ve Rusya'daki Ruslara göre daha Batılılaşma eğiliminde"

Kaynak: Euronews