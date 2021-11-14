Almanya'da yeniden evden çalışma dönemi

Yeni bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya olan Almanya, kısıtlamalar kapsamında yeniden evden çalışma dönemine geçiyor.

Bu yılın temmuz ayının başında kaldırılan evden çalışma uygulaması, son haftalarda koronavirüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle tekrar gündeme geldi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 498 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 5 milyon 21 bin 469'a yükseldi.

Son 24 saatte Covid-19'dan 55 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 97 bin 672'ye çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 289 olarak kaydedildi.

Aşılama kampanyasında halkın yüzde 70’ine Covid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 67,5'ine de ikinci dozu uygulandı.

Ülkede yaşanan salgının dördüncü dalgasında günlük vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı.

Şu anda en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Saksonya Eyaletinin Başbakanı Michael Kretschmer, haftalık Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, "Gelecek dalga önceki tüm dalgaları gölgede bırakacak." ifadesini kullandı.

Tasarı bu hafta meclise geliyor

Henüz karar aşamasında olan uzaktan çalışma planına göre işverenler, ofise gelmek için "mecburi bir mesleki neden" olmaması halinde personele evden çalışma imkanı sunmak zorunda kalacak.

İşe gideceklerden ise tam aşı olduklarını veya testlerinin negatif çıktığını kanıtlamaları istenecek.

Tasarının, perşembe günü onaylanmak üzere meclisin alt kanadı Bundestag'a sunulması bekleniyor.

Burada kabul edilmesi halinde tasarının cuma günü üst meclise sunulması öngörülüyor.

Başbakan Angela Merkel, günlük vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesi ve hastanelerdeki yoğun bakım bölümlerinde yatanların sayıların hızla artmasından dolayı endişeli olduğunu ve gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulunmuştu.

Merkel salgındaki durumu ve atılacak adımları görüşmek için 18 Kasım Perşembe günü eyalet başbakanlarıyla bir araya gelecek.

Kaynak: Euronews