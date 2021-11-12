Almanya'daki durum ciddiyetini koruyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından dolayı durumun ciddi olduğunu söyledi.

Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının hızla arttığına, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 260’ın üzerine çıktığına işaret etti.

Önlemlerin alınmaması durumunda haftalık vaka sayısının iki haftada iki katına çıkacağı uyarısında bulunan Spahn, "Durum ciddi. Bunu ciddiye almamızı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Spahn Saksonya, Thüringen ve Bavyera eyaletlerindeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde kapasitenin sonuna gelindiğini ifade ederek yoğun bakımlardaki kapasitenin aşılmasını engellemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Salgındaki bu gelişmeleri kırmak için gerekli önlemlerin hızla alınmasını isteyen Spahn, “Aksi takdirde acı bir aralık ayı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Spahn, önlemlerin sıkılaştırılmasını isteyerek kamuya açık etkinliklere "2G plus" olarak adlandırılan sadece aşı olanların ve Kovid-19’u geçirip iyileşenlerin negatif test sonucuyla girmesini istedi.

Salgınla mücadelede Kovid-19 hızlı antijen testlerinin yeniden ücretsiz olacağını açıklayan Spahn, bununla ilgili yönetmeliği bugün imzalayacağını ve yarın yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Spahn, salgınla mücadelede ülke genelinde ortak önlemlerin alınması konusunda gelecek hafta Başbakan Angela Merkel’in eyaletlerin başbakanlarıyla yapacağı toplantının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

RKI Başkanı Wieler de halka temasları azaltmaları, aşı olmaları ve Kovid-19 tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Wieler, büyük çaplı etkinliklerde kişi sayısının azaltılmasını veya bu etkinliklerin yasaklanmasını önerdi.

Son 24 saate 48 bin 640 vaka tespit edildi

RKI’den yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 48 bin 640 vaka tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 4 milyon 942 bin 890’a yükseldi.

Son 24 saatte 191 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 97 bin 389'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 263,7 olarak belirlendi.