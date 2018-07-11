Almanya'daki NSU davasında karar

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Almanya’da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Neo-Nazi terör örgütü NSU üyesi 43 yaşındaki Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

10 kişiyi öldürmek, banka soygunları yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik beş yıldır devam eden davada bugün karar Almanya'nın Münih kentinde açıklandı.

Mahkeme heyeti davanın baş sanığı Beate Zschäpe'yi suçlu bularak müebbet hapis cezasına çarptırdı.

NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5 ve Holger G.'ye 3 yıl hapis cezası verildi.

Dava sürecinde suçunu itiraf eden Carsten S. gençlik yasalarına uyarınca 3 yıl hapisle cezalandırıldı.

Salonda izleyici olarak bulunan neonazilerin, savcılığın 12 yıl hapis cezası talep ettiği Andrea Emminger'in 2,5 yıla mahkum edilmesini alkışlaması, mahkeme heyetinin tepkisini çekti.

NSU cinayetleri

NSU terör örgütü üyeleri ilk cinayetini 11 Eylül 2000'de Nürnberg'te Enver Şimşek’i öldürerek işledi. NSU örgütü Çiçekçilik yapan Enver Şimşek'i 9 Eylül'de silahla yaraladı. Şimşek 11 Eylül'de hastanede hayatını kaybeti.

Örgüt ikinci cinayetini yine Nürnberg'te terzilik yapan Abdürrahim Özüdoğru'yu 13 Haziran 2001'de öldürerek işledi. Özüdoğru hayatını kaybettiğinde 49 yaşındaydı.

Örgüt Özüdoğru cinayetinin ardından 27 Haziran 2001'de manav dükkanı işleten Süleyman Taşköprü'yü katletti.

Aşırı sağcı terör örgütü üyeleri 2001 yılındaki son cinayetlerinde Münih'te 29 Ağustos 2001'de 38 yaşındaki Habil Kılıç'ı öldürdü.

Münih'teki cinayetin ardından uzun süre kayıplara karışan örgüt üyeleri bu sefer 25 Şubat 2004'te tekrar ortaya çıkarak 27 yaşındaki Mehmet Turgut'u Rostock kentinde çalıştığı dönerci dükkanında katletti.

Örgüt üyeleri bu cinayetin ardından bir buçuk yıl sonra 9 Haziran 2005'te yine döner işi yapan İsmail Yaşar'ı Nürnberg'te öldürdü.

15 Haziran 2005'te Yunanlı Theodoros Boulgarides'i katleden Uwe Böhrnhardt, Uwe Mundlos ve Baetae Zschaepe'den oluşan NSU örgütü 4 Nisan 2006'da Mehmet Kubaşık'ı Dortmund'ta, 6 Nisan 2006'da Kassel'de Halit Yozgat'ı silahla vurarak öldürdü.

NSU örgütü son cinayetini 25 Nisan 2007'de Michele Kiesewetter'i öldürerek işledi.

NSU'nun iki üyesi Uwe Böhrnhardt, Uwe Mundlos 4 Kasım 2011'de intihar etti. Örgütün hayatta kalan üyesi Beate Zschaepe ise NSU davasında başsanık olarak yargılanıyordu.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 11:49