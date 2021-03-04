Almanya'daki Türk başkonsoloslukları cumartesi de açık

Almanya'daki 13 Türk başkonsolosluğunun cumartesi günleri de hizmet vereceği bildirildi.

Almanya'daki Türk başkonsoloslukları cumartesi de açık

Dışişleri Bakanlığının "https://www.konsolosluk.gov.tr" adresinde yer alan bilgilere göre, Almanya'daki başkonsolosluklarda pasaport işlemleri için cumartesi gününe de randevu verilmeye başlandı.

Sadece randevusu olanlar cumartesi günleri yerel saatle 10.00-14.00 arası pasaport işlemleri yaptırabilecek.

Başkonsolosluklar cumartesi günleri sadece pasaport işlemleri kabul edilecek, onun dışında noter işlemleri ya da diğer işlemler yapılmayacak.

Cumartesi günleri hizmet verme gerekçesinin 2010'da verilmeye başlayan 10 yıllık ilk biyometrik pasaportların sürelerinin dolması nedeniyle oluşacak yoğunluğun önlenmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara kolaylık sağlanması olduğu öğrenildi.

AA

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