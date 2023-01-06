Almanya'daki Türk işçiler 12 gündür eylemde

Her gün saat 13.00 ile 14.00 arasında fabrika önünde düzenlenen protesto gösterisinin 12. gününde, ülkenin çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren firmanın Solingen'deki fabrikasını kapatma kararı eleştirildi.

İşçilerin sözcüsü Ali Çankaya, AA muhabirine, bir gecede alınan bu kararın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Çankaya, "30 yıllık işçiye dahi 2,5 aylık tazminat vermek istiyorlar. Bu kayda değer bir ödeme değil. Bu iflasın şaibeli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kendilerine, Solingen Belediye Başkanı gibi şehrin yerel yöneticileri ile siyasetçilerin yeterli destek vermemesini eleştiren Çankaya, "Solingen'deki fabrika uzun zamandır kar eden bir firmaydı. Çok sayıda siparişimiz de vardı, gece gündüz canla başla çalışıyorduk. Bu fabrika en iyi kalitedeki araç jantlarını üretiyordu. Alınan bu karara bir anlam veremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Solingen Belediyesi Meclis Üyesi ve Almanya Aksaraylılar Derneği Başkanı Rasim Çetin ve dernek yöneticileri de eylem yapan işçileri ziyaret ederek onlara destek verdi.

Çetin, emeğin ve işçinin çok değerli olduğunu vurgulayarak, yetkililere işçilere destek olmaları çağrısında bulundu.