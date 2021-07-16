Almanya'dan acı haberler gelmeye devam ediyor

Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, eyalet kabine toplantısında, sel felaketinde ölenlerin sayısının 60’a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı, böylece sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103’e çıktı.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.

Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

AA